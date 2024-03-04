КНДР призупинила постачання боєприпасів Росії морським шляхом, - NK Pro

Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Російській Федерації морським шляхом. Операція, ймовірно, припинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням корейський портал NK Pro.

Видання зазначає, що впродовж кількох останніх тижнів судна з боєприпасами не з'являлися в російських портах. Причиною можуть бути проблеми з виробництвом або інші фактори.

За даними порталу, боєприпаси у Росію перевозили чотири судна - "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R. Кораблі здійснили до КНДР щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у північнокорейський порт Расон 12 лютого, а Lady R - 4 лютого. Упродовж цього часу КНДР також не доставляла контейнери на експортний причал.

Мапа: NK Pro (nknews.org)

За даними видання, контейнери, які доставили судна "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються на пірсі впродовж останніх тижнів. Це свідчить про те, що "вони порожні або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення у Північній Кореї".

Супутникові знімки також свідчать про те, що до порту Расона не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів КНДР.

"Ймовірно, операція призупинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми. Також не можна виключати, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний сухопутний кордон двох країн", - зазначається у матеріалі.

NK Pro виявив подібний до характеристик корабель Lady R. 27 лютого він стояв на якорі у водах на схід від Владивостока. Кораблі, що беруть участь в операції КНДР і Росії, не вмикали AIS (автоматичну ідентифікаційну систему) протягом усіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Військова співпраця КНДР з Росією

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України.

Нещодавно у Держдепартаменті США повідомили, що з вересня 2023 року КНДР поставила до Росії понад десять тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Також повідомлялося, що Північна Корея надіслала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

28 лютого Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив звіт, в якому йшлося про те, що аналітики встановили маршрут постачання боєприпасів з КНДР до Росії за супутниковими знімками, зробленими з серпня 2023 року. Ним могли перевезти понад 2,5 млн артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 16 лютого росіяни обстріляли Україну щонайменше 24 північнокорейськими балістичними ракетами.