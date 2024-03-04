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АНАЛІТИКА

КНДР призупинила постачання боєприпасів Росії морським шляхом, - NK Pro

 

Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Російській Федерації морським шляхом. Операція, ймовірно, припинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням корейський портал NK Pro.

Видання зазначає, що впродовж кількох останніх тижнів судна з боєприпасами не з'являлися в російських портах. Причиною можуть бути проблеми з виробництвом або інші фактори.

За даними порталу, боєприпаси у Росію перевозили чотири судна - "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R. Кораблі здійснили до КНДР щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у північнокорейський порт Расон 12 лютого, а Lady R - 4 лютого. Упродовж цього часу КНДР також не доставляла контейнери на експортний причал.

КНДР призупинила постачання боєприпасів Росії морським шляхом, - NK Pro

 Мапа: NK Pro (nknews.org)

За даними видання, контейнери, які доставили судна "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються на пірсі впродовж останніх тижнів. Це свідчить про те, що "вони порожні або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення у Північній Кореї".

Супутникові знімки також свідчать про те, що до порту Расона не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів КНДР.

"Ймовірно, операція призупинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми. Також не можна виключати, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний сухопутний кордон двох країн", - зазначається у матеріалі.

NK Pro виявив подібний до характеристик корабель Lady R. 27 лютого він стояв на якорі у водах на схід від Владивостока. Кораблі, що беруть участь в операції КНДР і Росії, не вмикали AIS (автоматичну ідентифікаційну систему) протягом усіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Військова співпраця КНДР з Росією

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України.

Нещодавно у Держдепартаменті США повідомили, що з вересня 2023 року КНДР поставила до Росії понад десять тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Також повідомлялося, що Північна Корея надіслала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

28 лютого Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив звіт, в якому йшлося про те, що аналітики встановили маршрут постачання боєприпасів з КНДР до Росії за супутниковими знімками, зробленими з серпня 2023 року. Ним могли перевезти понад 2,5 млн артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 16 лютого росіяни обстріляли Україну щонайменше 24 північнокорейськими балістичними ракетами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

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