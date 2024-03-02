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Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну
23:27 01.03.2024 |
Президент США Джо Байден 1 березня підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну з наступного дня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як ідеться в опублікованому Білим домом указі Байдена, закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою - до 22 березня 2024 року.
Це має дати Конгресу США - який напередодні схвалив законопроєкт - більше часу, аби узгодити 12 бюджетних законопроєктів і ухвалити їх.
Напередодні законодавці казали, що погодили найнагальніші законопроєкти про фінансування, які поставлять на голосування наступного тижня.
Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
Тим часом у Палаті представників спробують обійти Джонсона для схвалення допомоги Україні.
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