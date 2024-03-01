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Новий президент Фінляндії склав присягу
13:49 01.03.2024 |
Новий президент Фінляндії Александер Стубб у п'ятницю приступив до виконання своїх обов'язків.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.
Церемонія з нагоди інавгурації нового президента відбувається у фінському парламенті.
"Я, Кай-Йоран Александер Стубб, обраний народом Фінляндії президентом республіки, заявляю, що у ролі президента я буду щиро і сумлінно дотримуватися конституції та законів республіки, і я всіма силами буду сприяти успіху фінського народу", - заявив Стубб під час присяги.
Стубб став 13-м президентом Фінляндії. У своїй першій промові перед парламентом він виступив за мир і національну єдність.
"Головне завдання президента республіки - забезпечити збереження миру у Фінляндії за будь-яких обставин. Я обіцяю це зробити, але коли ситуація стане складною, я також готовий прийняти важкі рішення, щоб гарантувати безпеку нашої країни", - сказав Стубб.
За його словами, повномасштабне вторгнення Росії в Україну завершило епоху після холодної війни.
"Ми переживаємо моменти 1918, 1945 і 1989 років нашого покоління. Період, коли ми розуміємо, що світ перебуває в перехідному стані, але ще не знаємо, куди він приведе. Відбувається перерозподіл влади, за який борються і на глобальному Заході, і на Сході, і на Півдні", - зазначив він.
Стубб змінив колишнього президента Саулі Нііністьо, який пішов у відставку після двох шестирічних термінів.
Під час своєї кампанії Стубб заявляв, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і буде готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію країни - хоча й не зберігати там.
За день до інавгурації Стубба президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія повинна збільшити війська, які вона розгорнула вздовж своїх західних кордонів з Європейським Союзом у відповідь на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.
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