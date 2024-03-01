У Британії можуть збанкрутувати половина міст. Вже є перші випадки

Більше половини міських рад британських міст підтвердили, що можуть збанкрутувати протягом наступних п'яти років. З них 10% заявили, що очікують банкрутства вже наступного фінансового року, пише агентство Bloomberg з посиланням на результати опитування Local Government Information Unit.

Фінансова криза мерій пов'язана зі скороченнями витрат з боку центрального уряду, ризикованими інвестиціями та високою інфляцією, що у сукупності збільшує борги муніципалітетів.

Бірмінгем, Ноттінгем і Вокінг фактично оголосили про банкрутство, випустивши минулого року так звані повідомлення за розділом 114. Очікується, що Саутгемптон і Бредфорд найближчим часом випустять подібні повідомлення.

Після скорочення грантів центрального уряду багато мерій прагнули знайти додатковий прибуток для оплати міських послуг, інвестуючи в торгові центри та офісні будівлі, часто за межами свого району. Інвестиції Вокінга у будівництво двох хмарочосів та готель Hilton стали одними з найпровальніших.