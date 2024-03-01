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Китай запустив свій перший високоорбітальний інтернет-супутник
11:48 01.03.2024 |
Китай ввечері 29 лютого відправив у космос свій перший супутник нової серії високоорбітального інтернету.
Про запуск повідомило видання Xinhua, передає Укрінформ.
На навколоземну орбіту космічний апарат вивела ракета-носій Long March-3B, що стартувала з космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань 29-го лютого о 21:03 за місцевим часом (15:03 за Києвом).
Xinhua не уточнює деталей, але профільне видання SpaceNews повідомляє, що це високоорбітальний супутник Internet-01 (Weixing Hulianwan Gaogui-01), розроблений Китайською академією космічних технологій (CAST).
Новий апарат створений у рамках зусиль Китаю з розширення своєї космічної інфраструктури та призначений для забезпечення зв'язку на великих відстанях і підвищення якості телекомунікаційних послуг у регіоні. Він використовуватиметься для забезпечення покриття всього Китаю та ключових районів уздовж глобальної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".
Очікується, що супутник відіграватиме ключову роль у розвитку мереж 5G, а також у підтримці різних космічних дослідницьких місій.
Ця місія стала 510-м польотом рідкопаливних триступеневих ракет-носіїв серії Long March, здатних вивести на навколоземну орбіту до 1 тонни корисного вантажу.
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