Прикордонне агентство ЄС потроїть персонал на болгарсько-турецькому кордоні

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex заявило в четвер, що з наступного місяця потроїть кількість своїх офіцерів у Болгарії, щоб допомогти зменшити кількість людей, які перетинають кордон з Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Збільшення штату відбувається в той час, коли Болгарія готується частково приєднатися до Шенгенської зони, що дозволить скасувати паспортні перевірки для людей, які подорожують між країною і цією зоною повітряним і морським транспортом, починаючи з 31 березня.

Прикордонні перевірки для наземних подорожей залишаться.

За словами керівника Frontex Ганса Лейтенса, кількість офіцерів, що працюють на кордоні, збільшиться до 500-600 осіб.

"Болгарія є дуже важливим партнером. Без Болгарії ми не зможемо захистити наші зовнішні кордони", - додав він.

Frontex повідомив, що минулого року зафіксував 380 тисяч нелегальних перетинів кордонів з Європейським Союзом, що є найвищим показником з 2016 року.

Загальна кількість нелегальних перетинів кордону все ще далека від пікових показників 2015 і 2016 років, які були спричинені збільшенням кількості мігрантів, що тікають від війни і бідності на Близькому Сході і в Африці.

Нагадаємо, голова прикордонного агентства ЄС Frontex Ганс Лейтенс очікує зростання загального припливу мігрантів до Євросоюзу у 2024 році та вважає, що повністю зупинити переміщення людей неможливо.

Минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п'яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.