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Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України
10:06 01.03.2024 |
Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя, повідомляється на сайті уряду 1 березня.
Зазначають, що в новому переліку - 12 фізичних осіб і 36 організацій.
Серед російських компаній до санкційного списку увійшли Державна транспортна (Лізингова компанія), Федеральне держпідприємство "Атомфлот", Корпорації "Ешелон", Дослідно-конструкторське бюро "Новатор", а також кілька машинобудівних заводів.
Персональні санкції було також запроваджено проти голови уряду Чечні Мусліма Хучиєва і командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС у Чечні Заміда Чалаєва.
Японія також ввела обмеження проти уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва, а також уповноважених з прав дитини в Бєлгородській. Ростовській, Калузькій областях.
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