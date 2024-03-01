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РФ припинила отримувати дані зі супутників країн Заходу, - The Moscow Times
09:54 01.03.2024 |
Країни Заходу після повномасштабного вторгнення Росі в Україну практично повністю відрізали від даних із метеосупутників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Зокрема, глава "Росгідромету" Ігор Шумаков поскаржився що метеорологи перестали отримувати "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT. Це міжнародна організація, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.
Варто зауважити, що EUMETSATпризупинила членство Росії невдовзі після вторгнення в Україну, хоча окремі держави. Однак окремі організації, включаючи Велику Британію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями.
Інформація, якою ділились з росіянами, нібито необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався, заявив Шумаков.
Загроза запуску ядерної зброї на орбіту
14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки, за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію , а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.
Пізніше повідомлялося, що Білий дімнамагався вести з РФ таємні переговори , щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.
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