Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ припинила отримувати дані зі супутників країн Заходу, - The Moscow Times

 

Країни Заходу після повномасштабного вторгнення Росі в Україну практично повністю відрізали від даних із метеосупутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Зокрема, глава "Росгідромету" Ігор Шумаков поскаржився що метеорологи перестали отримувати "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT. Це міжнародна організація, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.

Варто зауважити, що EUMETSATпризупинила членство Росії невдовзі після вторгнення в Україну, хоча окремі держави. Однак окремі організації, включаючи Велику Британію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями.

Інформація, якою ділились з росіянами, нібито необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався, заявив Шумаков.

Загроза запуску ядерної зброї на орбіту

14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки, за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію , а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Пізніше повідомлялося, що Білий дімнамагався вести з РФ таємні переговори , щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9423  0,12 0,32 38,4815  0,12 0,32
EUR 41,0765  0,18 0,44 41,8588  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1050  0,13 0,33 38,1350  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес