Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Такер Карлсон обсміяв Путіна після інтерв'ю з ним
09:50 01.03.2024 |
Такер Карлсон, який на початку лютого 2024 року взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, висміяв слова голови Кремля щодо "денацифікації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Такера Карлсона у подкасті журналіста Лекса Фрідмана.
"Я думаю, що це ("денацифікація", - ред.) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає "денацифікація"?" - заявив він та додав, що йому не сподобалась частина розмови з Путіним, під час якої диктатор "просто намагався очорнити Україну".
За словами Карлсона, сьогодні називати когось "нацистом" є інакшим способом назвати людину "злом", оскільки не існує ніякого нацистського руху у 2024 році.
"Окей, Путін не любить українських націоналістів... Але називати їх (українців, - ред) нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому... Я слухав, як він говорить про нацистів близько 8 хвилин, і мені здалося, що він вірить у те, що говорить", - додав Карлсон.
Інтерв'ю Путіна Карлсону
6 лютого, під час візиту до Росії, Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у диктатора. За його словами, це необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Володимир Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".
Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
|Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні - резолюція
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Британії можуть збанкрутувати половина міст. Вже є перші випадки
|Китай запустив свій перший високоорбітальний інтернет-супутник
|Прикордонне агентство ЄС потроїть персонал на болгарсько-турецькому кордоні
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України
|РФ припинила отримувати дані зі супутників країн Заходу, - The Moscow Times
|Такер Карлсон обсміяв Путіна після інтерв'ю з ним
Бізнес
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників