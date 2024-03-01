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АНАЛІТИКА

Конгрес схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування

 

Сенат Конгресу США ухвалив у четвер, 29 лютого, законопроєкт про короткострокове фінансування, що дозволить уникнути призупинення роботи (шатдауну) уряду країни. На підтримку цього документа проголосували 77 сенаторів, проти було 13.

Раніше того ж дня ініціативу схвалила Палата представників Конгресу: законопроєкт підтримали 320 її членів, проти висловилися 99 законодавців. Тепер документ відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування частини урядових установ до 8 березня, а для решти - до 22 березня.

Байден каже про "короткострокове рішення" й закликає схвалити законопроєкт про підтримку України

У заяві , опублікованій на сайті Білого дому, Байден назвав ухвалення законопроєкту гарною новиною для американців, хоч і зазначив, що це - "короткострокове рішення, а не довгострокове".

Конгрес не може погодити проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня, з вересня 2023 року. Конгресмени до цього вже тричі ухвалювали законопроєкт про тимчасове фінансування структур федерального уряду.

На тлі цього Байден також закликав республіканців ухвалити законопроєкти про бюджет на весь фінансовий рік, а також про нову військову допомогу Україні, заблоковану конгресменами-консерваторами в Палаті представників Конгресу. 27 лютого Байден провів рідкісну зустріч з лідерами Конгресу, щоб заохотити їх до укладення угоди щодо бюджету і розблокувати життєво важливу допомогу Україні.

Законопроєкт щодо України на розгляді конгресменів

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Україні. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше назвав законопроєкт "свідомо непрохідним". Причина нібито в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія. До кінця лютого конгресмени перебували на канікулах.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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