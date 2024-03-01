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АНАЛІТИКА

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання шатдауну

 

Палата представників США 29 лютого схвалила законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволить відвернути шатдаун - призупинення роботи установ федерального уряду - до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Погоджений обома представниками Конгресу законопроєкт здобув 320 голосів проти 99, причому його підтримали 113 членів Республіканської партії - тобто трохи більш як половина всієї фракції в палаті Конгресу.

Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, спікер палати республіканець Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою, яка вимагала підтримки двох третин голосів для ухвалення.

Для набуття законопроєктом чинності його ще мають схвалити до 1 березня сенатори, а також підписати президент США Джо Байден.

Документ передбачає, що фінансування за шістьома бюджетними законопроєктами, які ще не ухвалені - це зокрема торгівля та енергетика, - автоматично продовжується до 8 березня. Для решти шести - включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки - тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.

Протягом цього часу законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. Раніше в Конгресі казали, що погодили шість найнагальніших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
Ключові теги: США
 

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