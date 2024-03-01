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Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були «зважені й продумані»
23:42 29.02.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України - включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс - були ретельно продумані.
Слова Макрона цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".
Французького президента попросили прокоментувати заяву після неформального саміту союзників у Парижі, коли він сказав, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.
"Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим", - сказав Макрон журналістам, відмовившись від подальших коментарів.
Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну - в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США - міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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