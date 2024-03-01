Британія звинуватила Китай у порушенні угоди про передачу Гонконгу

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що нове законодавство про безпеку Гонконгу порушує його міжнародні зобов'язання, зокрема угоду про передачу міста Пекіну, що підписали Велика Британія та Китай.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами глави британського МЗС, нові законодавчі пропозиції будуть перешкоджати свободі слова, вираження поглядів та преси.

Він також висловив занепокоєння щодо ризику того, що робота міжнародних організацій в Гонконзі може бути названа "іноземним втручанням", адже положення загрожують дипломатичній та консульській діяльності, а також відсутності згадки про незалежний нагляд.

Голова адміністрації Гонконгу Джон Лі 30 січня офіційно запропонував законодавство з місячним періодом консультацій для ухвалення власного закону про безпеку міста, що зокрема передбачає посилення заходів для захисту від іноземного втручання.

Закон охоплюватиме такі правопорушення, як державна зрада, заколот та цифрові дії, що загрожують національній безпеці. Він доповнить закон про нацбезпеку, запроваджений Пекіном у 2020 році, який придушив інакомислення та знищив багато активістських груп.

"Мої урядовці висловили нашу стурбованість у приватному порядку владі Гонконгу та в процесі громадських консультацій", - сказав Кемерон, додавши, що він "рішуче" закликав уряд Гонконгу переглянути свої пропозиції та взяти участь у справжніх і змістовних консультаціях з жителями особливого адміністративного району.

Він також висловив занепокоєння відсутністю ясності щодо процедур, які регулюють утримання під вартою без пред'явлення звинувачення, відсутністю механізму судового нагляду та нездатністю включити незалежні й надійні механізми захисту від свавільних дій виконавчої влади з міркувань нацбезпеки.

У відповідь посольство Китаю в Лондоні заявило, що Спільна китайсько-британська декларація - угода 1984 року про передачу Гонконгу КНР, "не давала Великій Британії жодних підстав або прав втручатися у справи Гонконгу".

"Так звані занепокоєння з боку Великої Британії сповнені упередженості та абсолютно безпідставні", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Гонконг перейшов під врядування КНР від Британії у 1997 році після того, як у 1984 році Лондон зобов'язався передати його Пекіну за умов, що економічна незалежність та капіталістичний устрій міста не зміняться протягом 50 років.

Раніше глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що в останні роки Китай став все "більш агресивним і напористим".

Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу, в якому фігурує ультраправий політик.

Крім того, німецька розвідка повідомила, що Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

Перед цим стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.