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АНАЛІТИКА

США не бачать, що РФ готується застосувати ядерну зброю

 

Сполучені Штати Америки не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, і продовжуватимуть уважно стежити за цим. Про це у четвер, 29 лютого, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер журналістам після того, як президент РФ Володимир Путін попередив, що Москва має зброю для ударів по цілях на Заході, повідомляє Reuters.

"Це не вперше ми чуємо безвідповідальну риторику Володимира Путіна. Лідер ядерної держави не може висловлюватися таким чином", - сказав Міллер.

Нові погрози Путіна

Нагадаємо, що 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про підтримку Європою України, не виключив навіть розгортання наземних військ там, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до Федеральних зборів РФ у четвер заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За словами Путіна, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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