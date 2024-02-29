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АНАЛІТИКА

Європарламент: Путін має відповісти за смерть Навального

 

Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про вбивство Олексія Навального і необхідність дій ЄС на підтримку політв'язнів і громадянського суспільства в Росії, яке придушують". У четвер, 29 лютого, у Страсбурзі за неї проголосували 506 депутатів, дев'ять - виступили проти, 32 - утрималися.

"Вбивство Олексія Навального є ще однією ознакою посилення cистематичних репресій у Росії", - заявили депутати, поклавши всю відповідальність за його смерть на російську державу і особисто президента РФ Володимира Путіна, "який має бути притягнутий до відповідальності". "За таких обставин цілком виправдано порушувати питання про легітимність Путіна в громадському та міжнародному дискурсі", - йдеться в резолюції.

Європарламент наполягає на використанні санкційного режиму ЄС у сфері прав людини щодо осіб, відповідальних за політично вмотивовані судові процеси проти Навального, ухвалення йому вироку, його тюремне ув'язнення та умови утримання, включно з прокурорами і суддями, персоналом в'язниць та особами, відповідальними за його передчасну смерть.

Навальний, який "уособлював боротьбу за свободу і демократію", загинув, відбуваючи необґрунтований, політично вмотивований тюремний термін, наголошується в резолюції. Парламентарі вказали, що під час ув'язнення "в декількох сумнозвісних в'язницях і колоніях" Навальний зазнавав психологічного тиску, покарань, жорстокого поводження і тортур, а його здоров'я погіршилося через таке поводження і відсутність медичної допомоги. Після його смерті не було проведено ані незалежного розтину, ані розслідування, констатують європарламентарі. Тож Євросоюз вимагає проведення прозорого міжнародного розслідування обставин смерті Навального.

"Смерть Олексія Навального - не поодинокий випадок, а кульмінаційний момент у системі насильства, придушення інакомислення і залякування політичних опонентів та активістів громадянського суспільства з боку кремлівського режиму", - заявили в Європарламенті.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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