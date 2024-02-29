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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: У Росії знову зірвали строки виробництва нового літака для заміни Boeing та Airbus

 

Початок серійного виробництво пасажирського лайнера МС-21, який мав би замінити у Росії іноземні літаки, перенесли вдруге від початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив голова держкорпорації "Ростєх" Сергій Чємєзов, передає російський Інтерфакс.

Він визнав, що запустити виробництво нового російського літака в запланований строк (до кінця 2024 року) не вдасться. За його словами, цю дату перенесуть на 2025 або навіть на 2026 рік:

"У нас випробування ще не завершені. Як випробування завершимо, за результатами - одразу", - сказав Чємєзов.

Коли саме планують завершити випробування МС-21, він не уточнив.

"Ми хотіли б максимально швидко, але зараз я не можу сказати", - додав голова "Ростєху".
МС-21 мав стати першим середньомагістральним літаком, створеним у пострадянській Росії. Літак планувалося створити з використанням композитних матеріалів крила та двигунів американської компанії Pratt&Whitney. Однак через санкції ці матеріали та обладнання стали постачати в Росію заборонено.

Перший політ МС-21 здійснив у травні 2017 року. У лютому 2019 року голова "Ростєху" повідомив, що терміни запуску в серійне виробництво МС-21 перенесли на кінець 2020 року через санкції США.

Наприкінці 2021 року гендиректор корпорації "Іркут", яка розробляє МС-21, обіцяв, що перші літаки передадуть експлуатантам у другій половині 2022 року. Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україні і посилення санкцій терміни постачання нових російських літаків було перенесено на 2024 рік.

Наприкінці лютого найбільшому російському авіаперевізнику - "Аерофлоту" - замість чотирьох повноцінних літаків МС-21 надали макет лайнера.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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