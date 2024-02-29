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Зростання ВВП Індії в жовтні-грудні прискорилося до 8,4%, максимуму за 6 кварталів
17:50 29.02.2024 |
ВВП Індії в третьому фінансовому кварталі (жовтень-грудень) збільшився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, йдеться у звіті міністерства статистики країни.
Темпи зростання прискорилися до максимуму за шість кварталів. У другому фінкварталі, за уточненими даними, економіка підвищилася на 8,1%.
Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому прогнозували збільшення ВВП у жовтні-грудні на 6,6%.
Зростання в промисловому секторі країни в минулому кварталі становило 11,6%, у будівельному - 9,5%, у сфері послуг - 6,7%, у комунальній галузі - 9%. Тим часом у сільському господарстві було зафіксовано зниження на 0,8%, зокрема через несприятливі погодні умови та ефект Ель-Ніньо.
Державні витрати скоротилися на 3,2%.
Споживчі витрати підвищилися на 3,5%, інвестиції бізнесу - на 10,6%.
Експорт збільшився на 3,4%, імпорт - на 8,3%.
Уряд Індії переглянув прогноз зростання ВВП країни у 2023/24 фінроці до 7,6% з раніше очікуваних 7,3%.
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