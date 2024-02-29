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АНАЛІТИКА

Реформи президента Аргентини забуксували в конгресі. Він хоче робити їх в обхід депутатів

 

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив про намір обійти вороже налаштований парламент, який заблокував його радикальні економічні реформи, і реалізувати план жорсткої економії через укази. В інтерв'ю Financial Times він сказав, що йому не потрібен конгрес для порятунку економіки.

Мілей вважає, що "капіталізм, економія та важка праця" - це шлях Аргентини до виходу з бідності.

"Ми уникли гіперінфляції, і наша мета - продовжувати зменшувати інфляцію і завершити очищення [балансу центробанку]. Коли центральний банк буде очищений, ми плануємо скасувати валютний контроль... МВФ вважає, що ми зможемо зробити це до середини року", - описав він свої подальші кроки.

Радикальні реформи Мілея зіткнулися з проблемами, щойно потрапили до парламенту. Президент Аргентини вирішив не чекати, поки опозиція поріже його законопроєкт, замість цього він відкликав його, щоб перевнести пізніше.

У кінці 2025 року в Аргентині відбудуться проміжні вибори. Мілей розраховує, що його партія La Libertad Avanza (Свобода наступає) зможе здобути на них додаткові мандати й посилить його позиції в парламенті.

До того часу Мілей збирається проводити реформи власними указами й розпорядженнями: "Є інші реформи, які ми можемо зробити указами... змінивши застосування законів, і все це ми будемо робити".

Одночасно президент Аргентини збирається реєструвати законопроєкти в парламенті, щоб викривати своїх противників. "Ті, хто голосуватимуть проти, будуть визначені як вороги змін", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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