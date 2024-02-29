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АНАЛІТИКА

Єврокомісія схвалила виділення для польських фермерів 1,4 млрд євро

 

Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 млрд євро. Очікується, що перший транш у 6,3 млрд євро Польща отримає за чотири тижні й з цієї суми 1,4 млрд євро буде спрямовано на підтримку польських фермерів, повідомляється на сайті Єврокомісії.

ЄС загалом уже надав на підтримку польських фермерів 22 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики, заявляла раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відкриття доступу до фінансування ЄС на 137 млрд євро пов'язане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

До 2027 року Польща отримає 59,8 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких 25,3 млрд євро - гранти та 34,5 млрд євро - кредити.

Ще 76,5 млрд євро Польщі надається із фондів Політики згуртування.

У Єврокомісії вказують, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею введених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.

Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що вжиті заходи не виконуються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Польща
 

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