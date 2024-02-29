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Туреччина отримала проєкт пропозиції від США щодо F-16
16:48 29.02.2024 |
У міністерстві національної оборони Туреччини заявили про отримання проєкту пропозиції та дозвільного листа від США щодо запиту на постачання нових винищувачів й модернізації тих літаків, що перебувають на озброєнні Анкари.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.
За словами представника Міноборони Зеки Актюрка, пропозиція включає постачання 40 нових F-16 версії Block 70, що є найновішою на сьогодні модифікацією цього літака.
Крім того, він повідомив, що США готові модернізувати 79 турецьких винищувачів цього типу, а також передати боєприпаси та обладнання до них.
Раніше адміністрація президента США офіційно повідомила Конгрес про намір почати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для їхньої модернізації Анкарі. Це сталось наступного дня після того, як Туреччина повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.
Хоча Туреччина не очікує, що Конгрес США заблокує продаж F-16, вона все ще хоче купити винищувачі Eurofighter Typhoon, заявив Reuters представник турецького Міноборони на умовах анонімності.
"Ми все ще зацікавлені, ми очікуємо позитивного підходу з цього питання з боку члена консорціуму Німеччини", - сказав він.
Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.
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