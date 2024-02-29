Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина отримала проєкт пропозиції від США щодо F-16

 

У міністерстві національної оборони Туреччини заявили про отримання проєкту пропозиції та дозвільного листа від США щодо запиту на постачання нових винищувачів й модернізації тих літаків, що перебувають на озброєнні Анкари.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

За словами представника Міноборони Зеки Актюрка, пропозиція включає постачання 40 нових F-16 версії Block 70, що є найновішою на сьогодні модифікацією цього літака.

Крім того, він повідомив, що США готові модернізувати 79 турецьких винищувачів цього типу, а також передати боєприпаси та обладнання до них.

Раніше адміністрація президента США офіційно повідомила Конгрес про намір почати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для їхньої модернізації Анкарі. Це сталось наступного дня після того, як Туреччина повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Хоча Туреччина не очікує, що Конгрес США заблокує продаж F-16, вона все ще хоче купити винищувачі Eurofighter Typhoon, заявив Reuters представник турецького Міноборони на умовах анонімності.

"Ми все ще зацікавлені, ми очікуємо позитивного підходу з цього питання з боку члена консорціуму Німеччини", - сказав він.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес