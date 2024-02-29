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АНАЛІТИКА

Єврокомісія остаточно розблокувала для Польщі 137 млрд євро з фондів ЄС

 

Єврокомісія остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія ухвалила два акти, що дозволять Польщі отримати доступ до цих коштів.

Зокрема, Єврокомісія дійшла висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала дві вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості: щодо незалежності судової системи, у частині, що стосувалася дисциплінарної відповідальності суддів, а також щодо використання ІТ-інструменту Arachne для контролю та аудиту, який вважається запобіжником від зловживань.

За підсумками цієї оцінки Єврокомісії, коли її затвердять країни-члени, Польща у наступні тижні зможе отримати перші 6,3 млрд євро із загалом 59,8 млрд доступних коштів.

Окрім того, Єврокомісія визначила, що Польща на цьому етапі виконала вимоги для отримання коштів із бюджету ЄС на 2022-27 роки за програмами для "політики згуртованості", рибного господарства і внутрішніх справ. Це загалом до 76,5 млрд євро.

"Єврокомісія вітає зобов'язання уряду Польщі звернути увагу на давні занепокоєння щодо верховенства права, у ширшому обсязі, ніж ті, що стосуються дисциплінарного режиму для суддів, відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Під час Ради ЄС із загальних питань 20 лютого польська влада презентувала амбітний план дій щодо верховенства права у Польщі для реагування на проблеми, на які звернула увагу Єврокомісія у процедурі за ст. 7(1)", - зазначили у комюніке.

Якщо із дотриманням умов у майбутньому знову виникнуть проблеми, подальші перерахування коштів можуть знову призупинити.

Нагадаємо, ці рішення щодо розблокування коштів для Польщі анонсували минулого тижня під час візиту президентки Єврокомісії до Варшави.
Ключові теги: ЄС, Польща
 

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