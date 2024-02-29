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Коаліція Туска може здобути перемогу у більшості місцевих рад – опитування
15:48 29.02.2024 |
"Громадянська коаліція" прем'єра Польщі Дональда Туска мінімально зберігає свою перевагу над опозиційною "Право і справедливість" і на місцевих виборах навесні може отримати більшість у всіх регіонах, окрім двох східних воєводств.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News
У новому опитуванні United Surveys для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna респондентам було поставлено два запитання. Перше питання стосувалося явки на майбутніх місцевих виборах.
Трохи більше 52% респондентів висловили готовність взяти участь у виборах, призначених на 7 квітня. 43% опитаних не мають наміру йти на вибори.
У другій частині опитування поляків запитували про їхні політичні уподобання. "Громадянська коаліція" вийшла на перше місце, хоча її перевага над конкурентами мінімальна.
За партію Дональда Туска готові проголосувати 30,6% респондентів, тоді як "Право і справедливість" може розраховувати на 30,2% підтримки. Як зазначає United Surveys, результат "Громадянської коаліції" майже не покращився порівняно з тогорічними парламентськими виборами.
З іншого боку, рейтинги "Польщі 2050" та Польської селянської партії зростають. Понад 17% поляків хочуть проголосувати за коаліцію "Третій шлях", що майже на 3 пункти більше, ніж у жовтні минулого року. Результат Конфедерації, з іншого боку, становить 7,6%, а лівих підтримали б 8,5% респондентів.
На місцевих виборах 2018 року "Право і справедливість" отримала абсолютну більшість у шести регіональних асамблеях. Однак опитування прогнозує кардинальну зміну ситуації. Аналіз, представлений United Surveys, показує, що цього разу угруповання отримає 202 місця в асамблеях (на 42 менше, ніж майже шість років тому), тоді як "Громадянська коаліція" матиме 193 місця (на одне менше).
За такого розкладу партія Ярослава Качинського змогла б зберегти більшість у місцевих радах на Люблінщині та Підкарпатті, але коаліція домінувала б у решті воєводств.
Згідно з виборчим календарем, голосування відбудеться 7 квітня, а можливий другий тур запланований на два тижні пізніше - 21 квітня.
Раніше лідери "Польщі 2050" та Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш та Шимон Головня оголосили, що їхній блок "Третій шлях" піде на місцеві вибори разом.
При цьому Туск як лідер "Громадянської платформи" раніше висловив сподівання, що три партії зможуть об'єднати свої зусилля - так само, як на парламентських виборах у жовтні минулого року.
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