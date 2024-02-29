Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща подумає над забороною імпорту продовольства з Росії
15:43 29.02.2024 |
Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою", - заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.
Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі, заявив він.
Прем'єр Польщі сказав, що Європейському Союзу необхідно "серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу".
Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.
Рішення Латвії та позиція Польщі
Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.
Водночас уряд Польщі заборонив імпорт зерна з України ще у квітні 2023 року.
Крім того, Варшава має намір розширити перелік продуктів із України, імпорт яких підлягає ліцензуванню. У Києві не погоджуються з такими планами.
Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами". В українському уряді спростували переговори.
Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європарламент: Путін має відповісти за смерть Навального
|Санкції працюють: У Росії знову зірвали строки виробництва нового літака для заміни Boeing та Airbus
|Зростання ВВП Індії в жовтні-грудні прискорилося до 8,4%, максимуму за 6 кварталів
|Реформи президента Аргентини забуксували в конгресі. Він хоче робити їх в обхід депутатів
|Єврокомісія схвалила виділення для польських фермерів 1,4 млрд євро
|Туреччина отримала проєкт пропозиції від США щодо F-16
Бізнес
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток