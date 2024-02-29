Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща подумає над забороною імпорту продовольства з Росії

 

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою", - заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.

Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі, заявив він.

Прем'єр Польщі сказав, що Європейському Союзу необхідно "серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу".

Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.

Рішення Латвії та позиція Польщі

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Водночас уряд Польщі заборонив імпорт зерна з України ще у квітні 2023 року.

Крім того, Варшава має намір розширити перелік продуктів із України, імпорт яких підлягає ліцензуванню. У Києві не погоджуються з такими планами.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами". В українському уряді спростували переговори.

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес