Польща подумає над забороною імпорту продовольства з Росії

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою", - заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.

Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі, заявив він.

Прем'єр Польщі сказав, що Європейському Союзу необхідно "серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу".

Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.

Рішення Латвії та позиція Польщі

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Водночас уряд Польщі заборонив імпорт зерна з України ще у квітні 2023 року.

Крім того, Варшава має намір розширити перелік продуктів із України, імпорт яких підлягає ліцензуванню. У Києві не погоджуються з такими планами.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами". В українському уряді спростували переговори.

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.