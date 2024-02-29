Путін визнав удар по Україні «Цирконом» і пригрозив ядерним конфліктом

Президент Росії Путін у своєму посланні до Федеральних Зборів - російського парламенту, заявив, що російські війська вже випробували на полі бою гіперзвукову ракету "Циркон", знову звинуватив Захід та США у провокуванні конфлікту з Росією та застеріг проти його переростання в ядерний.

Своє традиційне звернення Путін почав із 15 хвилинним запізненням, тривало воно понад дві години.

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Він оголосив хвилину мовчання за загиблими "нашими героями на передовій", "в окопах" та розповів про "всеросійську підтримку СВО" (так у Росії називають війну проти України. - Ред.).

І хоч війні проти України була присвячена уся перша частина його виступу, власне про Україну він практично не згадував, ведучи заочний діалог виключно із Заходом.

Що Путін сказав про фронт

Велику частину своєї промови він присвятив "здобуткам" Росії на полі бою.

"Захист, укріплення суверенітету йде по всіх напрямках, і насамперед на фронті... Наші збройні сили здобули колосальний бойовий досвід", - заявив російський лідер.

Зокрема він згадав про таке:

"В стані повної готовності перебувають стратегічні ядерні сили. Гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, але й з високою ефективністю використовується... В бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".

Раніше в Україні твердили, що новітню гіперзвукову крилату ракету "Циркон" росіяни застосували під час ракетного удару по Україні 7 лютого.

Тоді уламки однієї з ракет пошкодили підземні лінії електропередачі та трамвайні колії у Києві.

Особливий інтерес в Україні тоді викликало маркування на цих уламках.

"Ми звернули увагу на нетипову траєкторію однієї ракети під час ранкової атаки. Вона була запущена з Криму та потрапила в район Києва... Попередньо це була перспективна крилата гіперзвукова ракета ЗМ22 „Циркон", запущена з універсального вертикального пускового контейнера", - написали автори каналу Monitor.

І додали, що політ ракети схожий на гібрид "Кинджала" та "Онікса".

12 лютого директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що під час удару по Києву 7 лютого 2024 року, за попередньою інформацією, Росія дійсно використала ракету 3М22 "Циркон".

3M22 "Циркон" розробляли як гіперзвукову протикорабельну крилату ракету, якою росіяни планують переозброїти частину свого флоту.

Про розробку цих ракет стало відомо кілька років тому, а 2019 року Путін стверджував, що "Циркон" може вражати як морські, так і наземні цілі на відстані понад 1 000 км та розганятися до 9 махів.

Водночас під час нещодавньої атаки на Київ тоді невідома ракета з Криму, за даними каналу Monitor, так і не перетнула кордон гіперзвукової швидкості.

Ядерні погрози

Знову взявшись за заочну дискусію із Заходом, Путін вкотре повторив, що "не ми почали цю війну на Донбасі, але ми все зробимо, щоб її закінчити, викоренити нацизм".

Звинувативши США у "відкритих ворожих діях", він заявив:

"Це держава (США - Ред.), яка, як вони самі кажуть, намагається завдати Росії стратегічної поразки на полі бою".

"Тепер, без будь-якого сорому, заявляють що Росія планує напасти на Європу. Але ж це маячня просто! А при цьому самі обирають цілі на нашій території і найбільш ефективні, як вони думають, засоби ураження".

Саме у цьому контексті Путін заговорив про імовірність ядерного конфлікту.

"Вони мають розуміти, що в нас теж є зброя яка може вражати цілі на їхній території... Усе, що вони вигадують, чим лякають, усе це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації. Вони що, цього не розуміють?!"

Водночас він заявив, що Росія "готова до діалогу" зі США "з питань стратегічної стабільності", який би вівся "у комплексі" і окреслив би "контур безпеки в Євразії".

Відповідь Макрону?

У цьому ж контексті Путін пригрозив "трагічними наслідками" у разі відправлення військових контингентів НАТО в Україну. Іноземних військових на території України він назвав "можливими інтервентами".

"Заговорили про можливість відправлення в Україну натовських військових контингентів. Ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими", - сказав Путін, виступаючи з посланням до Федеральних Зборів РФ.

Вочевидь Путін мав на увазі висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно заявив, що для перемоги над Росією не виключена відправка в Україну західних сухопутних військ.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив, що західні країни можуть відправити війська в Україну без "переходу порога війни".

Але вже невдовзі Білий дім та європейські лідери заявили, що не планують відправляти війська до України.

Наступні дві третини своєї промови Путін традиційно присвятив внутрішнім російським питанням - економіці, демографії та соціальним проблемам.