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АНАЛІТИКА

ВР планує інвестувати $1,5 млрд у газові проєкти Єгипту

 

BP готується інвестувати близько $1,5 млрд у розвиток газових проєктів і буріння в Єгипті протягом наступних трьох-чотирьох років, повідомила компанія 28 лютого.

Про такі плани раніше повідомляло Bloomberg News із посиланням на представника компанії.

Раніше цього місяця BP і державна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) оголосили про плани створити спільне підприємство в Єгипті, яке спочатку буде зосереджено на природному газі.

Спільне підприємство, яке, як очікується, буде створено в другій половині цього року, на 51% належатиме BP і на 49% - ADNOC, повідомили компанії.

BP зробить свій внесок у три концесії на розробку й розвідувальні угоди в Єгипті, тоді як ADNOC зробить пропорційний внесок готівкою, який можна буде використати для майбутніх можливостей зростання.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Єгипет
 

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