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АНАЛІТИКА

Ще двоє російських бізнесменів зі списку Forbes відмовилися від громадянства РФ

 

Ще два російські бізнесмени зі списку найбагатших росіян від Forbes відмовилися від громадянства РФ - засновники ІТ-компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами їхніх знайомих, обидва підприємці оформили процедури відмови від російського громадянства у посольстві РФ в Республіці Кіпр. Після цього в обох залишилося лише одне громадянство - кіпрське. Самі бізнесмени давно живуть за кордоном - Баронов у Швейцарії, а Тімашов у США.

Про подання документів на вихід із громадянства Росії Баронов повідомив ще у квітні минулого року у LinkedIn. "

Я приватна особа і ніколи не роблю публічних коментарів, особливо щодо політики. Я роблю рідкісний виняток, бо глибоко вражений російською війною в Україні. Я офіційно подав усі документи, необхідні для відмови від російського громадянства", - зазначив тоді він.

Бізнесмен також додав, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали "переміщеним українцям на території України". Офіційно підприємець перестав бути громадянином Росії у грудні.

Водночас Ратмір Тимашев вийшов з російського громадянства в січні 2024 року.

До цього від громадянства Росії відмовилися сім мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (статки $1,6 млрд), засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов ($2,4 млрд), засновник інвестиційної компанії "Трійка Діалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд), засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд), засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров ($2,2 млрд) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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