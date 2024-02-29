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Суд усунув Трампа від праймериз в Іллінойсі з нюансом
09:15 29.02.2024 |
У середу суддя штату Іллінойс заборонила Дональду Трампу брати участь у праймериз республіканців у штаті через його роль у повстанні в Капітолії США 6 січня 2021 року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Водночас суддя відклала набуття чинності свого рішення у зв'язку з очікуваною апеляцією колишнього президента США.
Окружна суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що колишній президент повинен бути дискваліфікований на праймеріз 19 березня і на загальних виборах 5 листопада за порушення положення 14-ї поправки Конституції США.
Остаточний результат справи в Іллінойсі та подібних, як очікують, буде вирішений Верховним судом США, який заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах 8 лютого.
Портер заявила, що відкладає своє рішення, оскільки очікує на апеляцію до нього, а також на можливе рішення Верховного суду США.
Правозахисна група "Свобода слова для людей", яка ініціювала дискваліфікацію в Іллінойсі, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою".
Речник передвиборчої кампанії Трампа, національного лідера республіканської номінації на виборах 2024 року, заявив, що це "неконституційне рішення, яке ми швидко оскаржимо".
Раніше штати Колорадо і Мен вилучили Трампа зі своїх виборчих бюлетенів. Обидва рішення призупинені, поки Трамп подає апеляцію.
Розділ 3 14-ої поправки до Конституції США забороняє обіймати державні посади будь-кому, хто присягнув підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у повстанні або бунті проти неї, або надавав допомогу чи підтримку її ворогам".
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