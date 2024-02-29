Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд усунув Трампа від праймериз в Іллінойсі з нюансом

 

У середу суддя штату Іллінойс заборонила Дональду Трампу брати участь у праймериз республіканців у штаті через його роль у повстанні в Капітолії США 6 січня 2021 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Водночас суддя відклала набуття чинності свого рішення у зв'язку з очікуваною апеляцією колишнього президента США.

Окружна суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що колишній президент повинен бути дискваліфікований на праймеріз 19 березня і на загальних виборах 5 листопада за порушення положення 14-ї поправки Конституції США.

Остаточний результат справи в Іллінойсі та подібних, як очікують, буде вирішений Верховним судом США, який заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах 8 лютого.

Портер заявила, що відкладає своє рішення, оскільки очікує на апеляцію до нього, а також на можливе рішення Верховного суду США.

Правозахисна група "Свобода слова для людей", яка ініціювала дискваліфікацію в Іллінойсі, у своїй заяві назвала це рішення "історичною перемогою".

Речник передвиборчої кампанії Трампа, національного лідера республіканської номінації на виборах 2024 року, заявив, що це "неконституційне рішення, яке ми швидко оскаржимо".

Раніше штати Колорадо і Мен вилучили Трампа зі своїх виборчих бюлетенів. Обидва рішення призупинені, поки Трамп подає апеляцію.

Розділ 3 14-ої поправки до Конституції США забороняє обіймати державні посади будь-кому, хто присягнув підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у повстанні або бунті проти неї, або надавав допомогу чи підтримку її ворогам".
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес