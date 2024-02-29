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У Конгресі США домовились про уникнення шатдауну, допомога Україні далі буксує
09:13 29.02.2024 |
Лідери Конгресу CША оголосили в середу, що досягли попередньої домовленості про чергове запобігання припинення роботи уряду.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Згідно з новим планом, Конгрес США схвалить тимчасове фінансування однієї групи федеральних агентств до 8 березня, а іншої - до 22 березня.
Тим часом Конгрес намагатиметься розробити та ухвалити пакети законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року.
Але домовленості про затвердження надзвичайних фондів національної безпеки для України, Ізраїлю та інших союзників у розмірі 95 мільярдів доларів США у Конгресі досі немає.
"Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійному режимі для фінансування нашого уряду", - йдеться у спільній заяві спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла і лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, а також керівників Комітету з питань асигнувань.
Джонсон заявив, що Палата представників проголосує в четвер за затвердження тимчасового фінансування - до п'ятниці, коли вичерпуються деякі федеральні кошти. Очікується, що наступним проголосує Сенат.
Угода була укладена в той час, коли Вашингтон разом з Україною та іншими американськими союзниками по всьому світу спостерігали і чекали на наступний крок Джонсона.
Джонсон стоїть перед випробуванням своєї кар'єри, намагаючись зберегти роботу уряду США до опівночі п'ятниці, що є крайнім терміном для кількох федеральних відомств. У той же час, надзвичайне фінансування для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників вперто буксує.
Президент Джо Байден скликав лідерів Конгресу у вівторок в надії підштовхнути їх до угоди.
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