Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США домовились про уникнення шатдауну, допомога Україні далі буксує

 

Лідери Конгресу CША оголосили в середу, що досягли попередньої домовленості про чергове запобігання припинення роботи уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Згідно з новим планом, Конгрес США схвалить тимчасове фінансування однієї групи федеральних агентств до 8 березня, а іншої - до 22 березня.

Тим часом Конгрес намагатиметься розробити та ухвалити пакети законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року.

Але домовленості про затвердження надзвичайних фондів національної безпеки для України, Ізраїлю та інших союзників у розмірі 95 мільярдів доларів США у Конгресі досі немає.

"Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійному режимі для фінансування нашого уряду", - йдеться у спільній заяві спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла і лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, а також керівників Комітету з питань асигнувань.

Джонсон заявив, що Палата представників проголосує в четвер за затвердження тимчасового фінансування - до п'ятниці, коли вичерпуються деякі федеральні кошти. Очікується, що наступним проголосує Сенат.

Угода була укладена в той час, коли Вашингтон разом з Україною та іншими американськими союзниками по всьому світу спостерігали і чекали на наступний крок Джонсона.

Джонсон стоїть перед випробуванням своєї кар'єри, намагаючись зберегти роботу уряду США до опівночі п'ятниці, що є крайнім терміном для кількох федеральних відомств. У той же час, надзвичайне фінансування для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників вперто буксує.

Президент Джо Байден скликав лідерів Конгресу у вівторок в надії підштовхнути їх до угоди.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес