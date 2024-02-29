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Українське прислів'я
Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України
23:07 28.02.2024 |
Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр Бельгії додав, що потрібно дати президенту Володимиру Зеленському те, що він просив, а саме більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору.
"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він.
Чеська ініціатива
Раніше стало відомо, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 і 122 міліметрів. Найближчими тижнями вони можуть відправитися в українську армію.
І нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.
А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.
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