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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
«Роскосмос» почав розпродувати майно після втрати 80% міжнародних замовлень через санкції
16:00 28.02.2024 |
Російська держкорпорація "Роскосмос" після втрати 80% доходів від співпраці з іноземними партнерами через санкції та розв'язану Путіним війну в Україні, планує виставити на продаж непрофільні активи загальною вартістю понад 11,4 мільярда рублів.
Кошти від реалізації майна спрямують на покращення фінансово-економічного стану підприємств "Роскосмосу", повідомляє РБК із посиланням на представника держкорпорації.
За його словами, йдеться про понад 150 об'єктів різного призначення, серед яких земельно-майнові комплекси, пансіонати та бази відпочинку.
До переліку майна "Роскосмосу", яке планують продати у 2024 році, увійшли об'єкти у Москві та Московській області, Краснодарському краї, Самарі, Тверській області та інших регіонах. Зокрема, російська держкорпорація виставить на продаж базу відпочинку "Салют", комплекс будівель у підмосковних Хімках, пансіонат "Курорт Макопсе" у Сочі, 16 будівель у Москві, пансіонати "Восток" поряд з містом Сергієв Посад та "Восток" у Краснодарському краї, а також санаторно-оздоровчий комплекс "Чайка" у Московській області.
У 2023 році "Роскосмос" вже зміг отримати від продажу непрофільних активів понад 6,5 млрд рублів. Зокрема, корпорація продала Московський завод електромеханічної апаратури та територію комбінату харчування "Космос" у Москві.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року голова "Роскосмосу" Юрій Борисов розповідав, що держкорпорація втратила контракти на 180 млрд рублів із 230 млрд рублів після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Він визнав, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" залишиться збитковим.
Минулого року "Роскосмос" здійснив лише 19 пусків ракет - на 3 менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків впала на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х років - практично вдвічі.
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