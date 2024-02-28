Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу через «економічну блокаду з боку Молдови»

Учасники "з'їзду депутатів" у невизнаній Придністровській молдавській республіці (ПМР) звернулися по допомогу до Росії через "економічну війну" з боку Молдови.

Про це йдеться у резолюції, ухваленій на "з'їзді" 28 лютого, повідомляє підконтрольне проросійським сепаратистам місцеве видання "Новости Приднестровья".

У резолюції стверджуватися, що Молдова "фактично розв'язала економічну війну проти Придністров'я, свідомо створюючи передумови для багатомільйонного дефіциту бюджету".

Проросійські сепаратисти також заявляють, що Молдова блокує постачання ліків та медобладнання, а ухвалений владою Молдови закон про сепаратизм створ.є "передумови для кримінального переслідування буквально кожного громадянина Придністров'я".

У зв'язку з цим учасники "з'їзду" вирішили звернутися до Росії з проханням вжити заходів для захисту невизнаного Придністров'я, оскільки понад 220 тис. місцевих мешканців мають паспорти РФ.

Крім того, резолюція "з'їзду" містить є звернення на адресу генсека ООН, СНД, Європарламенту, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших організацій із проханням не допустити подальшої ескалації конфлікту з Молдовою.

"Президент" ПМР Вадим Красносільський під час "з'їзду" звинуватив Молдову у політиці геноциду проти мешканців Придністров'я, який проявляється через: "економічне удушення, фізичне знищення частини народу, відмову у правовому захисті, спробу насильницького насадження мови".

Напередодні з'їзду з'явилася інформація, що за його підсумками буде ухвалене звернення з проханням прийняти невизнану республіку до складу Росії. Однак Красносільський під час "з'їзду" назвав "державною ідеєю" проросійських сепаратистів "незалежність Придністровської Молдавської Республіки, набуття міжнародного визнання".

Відносини між сепаратистами і владою Молдови погіршилися на початку року, після рішення Кишенева стягувати мита з товарів, які прямують у Придністров'я через територію країни. Україна закрила свою ділянку кордону з ПМР у 2022 році, тепер товари до Придністров'я можуть потрапляти лише через територію Молдови.