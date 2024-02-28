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Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу через «економічну блокаду з боку Молдови»
15:47 28.02.2024 |
Учасники "з'їзду депутатів" у невизнаній Придністровській молдавській республіці (ПМР) звернулися по допомогу до Росії через "економічну війну" з боку Молдови.
Про це йдеться у резолюції, ухваленій на "з'їзді" 28 лютого, повідомляє підконтрольне проросійським сепаратистам місцеве видання "Новости Приднестровья".
У резолюції стверджуватися, що Молдова "фактично розв'язала економічну війну проти Придністров'я, свідомо створюючи передумови для багатомільйонного дефіциту бюджету".
Проросійські сепаратисти також заявляють, що Молдова блокує постачання ліків та медобладнання, а ухвалений владою Молдови закон про сепаратизм створ.є "передумови для кримінального переслідування буквально кожного громадянина Придністров'я".
У зв'язку з цим учасники "з'їзду" вирішили звернутися до Росії з проханням вжити заходів для захисту невизнаного Придністров'я, оскільки понад 220 тис. місцевих мешканців мають паспорти РФ.
Крім того, резолюція "з'їзду" містить є звернення на адресу генсека ООН, СНД, Європарламенту, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших організацій із проханням не допустити подальшої ескалації конфлікту з Молдовою.
"Президент" ПМР Вадим Красносільський під час "з'їзду" звинуватив Молдову у політиці геноциду проти мешканців Придністров'я, який проявляється через: "економічне удушення, фізичне знищення частини народу, відмову у правовому захисті, спробу насильницького насадження мови".
Напередодні з'їзду з'явилася інформація, що за його підсумками буде ухвалене звернення з проханням прийняти невизнану республіку до складу Росії. Однак Красносільський під час "з'їзду" назвав "державною ідеєю" проросійських сепаратистів "незалежність Придністровської Молдавської Республіки, набуття міжнародного визнання".
Відносини між сепаратистами і владою Молдови погіршилися на початку року, після рішення Кишенева стягувати мита з товарів, які прямують у Придністров'я через територію країни. Україна закрила свою ділянку кордону з ПМР у 2022 році, тепер товари до Придністров'я можуть потрапляти лише через територію Молдови.
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