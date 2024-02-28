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Заморожені активи РФ. Єврокомісія пропонує використати прибутки на обладнання для ЗСУ
11:54 28.02.2024 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз повинен розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України. Її слова цитує агентство Reuters.
"Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", - заявила вона у своєму виступі в Європарламенті.
Вона акцентувала, що не може бути сильнішого й кращого застосування цих грошей, ніж "зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя". Фон дер Ляєн сказала, що загроза війни для ЄС "можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою".
"Ризики війни не слід перебільшувати, але до них слід бути готовими, і це починається з нагальної потреби у відновленні, поповненні, модернізації збройних сил країн-членів", - сказала вона.
Також вона представила нову Європейську стратегію промислової оборони, яку її комісія презентує найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.
"Європа повинна прагнути розробляти й виробляти наступне покоління переможних оперативних можливостей. Це означає, що протягом наступних п'яти років ми повинні прискорено розвивати нашу оборонну промисловість", - сказала президентка Єврокомісії.
Однак, на її думку, посилення європейських зусиль в галузі оборони не зменшить потреби в альянсі НАТО.
За даними Bloomberg, які вчора публікувала LIGA.net, пропозиції в оборонній стратегії включають:
→ мінімальний рівень спільних закупівель оборонного обладнання та зміна тенденції до закупівлі військових систем у постачальників з-поза меж ЄС;
→ механізми, які б забезпечували негайне нарощування критично важливих постачань у разі дефіциту або кризи, а також оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн;
→ розширення доступу промисловості до фінансів і програм фінансування ЄС та створення нових партнерств у сфері оборони та безпеки;
→ визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля та ресурси.
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