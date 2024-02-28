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США продовжили можливість перебування українців за гуманітарними паролями на два роки - посол

 

Міністерство національної безпеки США (US Department of Homeland Security, DHS) ухвалило рішення, що надає можливість громадянам України, термін перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями спливає цього року, отримати нові гуманітарні паролі терміном до двох років, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль у пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми", - написала Маркарова у фейсбуці в середу.

За її словами, інформацію про умови та процедуру отримання громадянами України нових гуманітарних паролів розміщено на сайті Служби з громадянства та імміграції США (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) за адресою http://surl.li/qzpzs.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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