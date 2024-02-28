Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конго увійшло до числа країн-експортерів зрідженого газу

 

Республіка Конго зі столицею у Браззавілі увійшла до клубу країн-експортерів зрідженого природного газу. Про це повідомила пресслужба італійської компані Eni, яка є оператором проєкту Congo LNG.

Зараз у Конго вантажиться перша партія LNG, яка найближчим часом вирушить на регазифікаційний термінал в італійському місті Пйомбіно.

Італійці видобувають газ на конголезькій частині шельфу Атлантичного океану у межах дозволу Marine XII. Це мілководний блок, запаси якого оцінюються у 1,3 млрд барелів нафти та 179 млрд куб. м газу.

Його зрідження відбувається на плавучому терміналі Tango FLNG. Це невелике судно з потужністю близько 1 млрд куб. метрів на рік. Пізніше його доповнять ще одним плавучим терміналом.

Конго увійшло до числа країн-експортерів зрідженого газу

 

"Перший вантаж LNG з Конго є результатом твердої прихильності Eni та її партнерів і непохитної підтримки уряду Республіки Конго.

Eni та місцеві партнери ділилися робочою силою, ноу-хау та технологіями, забезпечуючи додаткові доходи країні та одночасно сприяючи енергетичній безпеці Європи", - сказав гендиректор Eni Клаудіо Дескальці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Конго
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1271  0,09 0,24 38,6829  0,07 0,17
EUR 41,3271  0,09 0,23 42,0788  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес