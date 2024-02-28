Конго увійшло до числа країн-експортерів зрідженого газу

Республіка Конго зі столицею у Браззавілі увійшла до клубу країн-експортерів зрідженого природного газу. Про це повідомила пресслужба італійської компані Eni, яка є оператором проєкту Congo LNG.

Зараз у Конго вантажиться перша партія LNG, яка найближчим часом вирушить на регазифікаційний термінал в італійському місті Пйомбіно.

Італійці видобувають газ на конголезькій частині шельфу Атлантичного океану у межах дозволу Marine XII. Це мілководний блок, запаси якого оцінюються у 1,3 млрд барелів нафти та 179 млрд куб. м газу.

Його зрідження відбувається на плавучому терміналі Tango FLNG. Це невелике судно з потужністю близько 1 млрд куб. метрів на рік. Пізніше його доповнять ще одним плавучим терміналом.

"Перший вантаж LNG з Конго є результатом твердої прихильності Eni та її партнерів і непохитної підтримки уряду Республіки Конго.

Eni та місцеві партнери ділилися робочою силою, ноу-хау та технологіями, забезпечуючи додаткові доходи країні та одночасно сприяючи енергетичній безпеці Європи", - сказав гендиректор Eni Клаудіо Дескальці.