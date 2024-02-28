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Через російський енергетичний шантаж ЄС заощадив 101 мільярд кубометрів газу
10:18 28.02.2024 |
Минулого року європейці заощадили 101 мільярд кубометрів газу, або 18% від звичайного обсягу споживання.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Єврокомісії.
«Заощадження газу бізнесом та громадянами по усьому ЄС зробили суттєвий внесок у подолання енергетичної кризи, спричиненої російською агресією проти України два роки тому. Спільними зусиллями ЄС скоротив попит на 18% у період з серпня по грудень 2023 року, що дозволило заощадити 101 мільярд кубометрів газу», - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія відзначає, що цей показник значно перевищує мету заощадження газу у 15% від попиту, погоджену країнами ЄС на законодавчому рівні влітку 2022 року з метою стабілізації енергетичного ринку та продовження заходів солідарності з Україною.
На додаток, регуляторні правила ЄС щодо газових сховищ вимагали заповнення підземних сховищ газу на 90% від їх загальної ємності до 1 листопада 2023 року з метою якісної підготовки до зими. ЄС досяг цього показника вже у серпні минулого року, станом на листопад кількість газу в європейських сховищах становила близько 99%.
Оскільки термін дії «надзвичайного» енергетичного законодавства завершується 31 березня цього року, Єврокомісія пропонує на рівні Ради ЄС погодити рекомендації для країн-членів щодо продовження заходів із скорочення споживання природного газу та зберегти як орієнтир мету скорочення попиту газу на 15% порівняно із середнім рівнем попиту, що зберігався в країнах ЄС з 2017 по 2022 роки. Ця пропозиція буде винесена на обговорення Ради міністрів ЄС з питань енергетики 4 березня 2024 року.
Як повідомлялося, після початку російської агресії проти України та газового шантажу Кремля ЄС втілив незвичайні заходи із захисту та стабілізації енергетичного ринку, включаючи диверсифікацію джерел енергії на користь надійних постачальників, підвищення енергоефективності та заощадження енергії, пріоритетність інвестицій у розвиток поновлювальних джерел енергії в самій Європі.
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