Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп виграв праймериз у ще одному штаті

 

Експрезидент США Дональд Трамп виграв чергові праймериз Республіканської партії - цього разу у штаті Мічиган.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Наразі Трамп переміг на попередніх виборах Республіканської партії у п'яти штатах.

Трамп виграв у Мічигані в експосла в ООН Ніккі Гейлі, своєї останньої основної суперниці на праймериз, після того, як у суботу випередив її на 20 відсоткових пунктів у її рідному штаті Південна Кароліна.

Кампанія Трампа прагне отримати 1 215 делегатів, необхідних для забезпечення номінації від республіканців, десь у середині березня.

Раніше у вівторок в інтерв'ю мічиганській радіостанції Трамп передбачив, що переможе з величезним відривом.

"Вона програє десь на 80 пунктів сьогодні ввечері або близько того. Вона перетворилася на посміховисько", - заявляв Трамп.

Але прессекретарка кампанії Гейлі Олівія Перес-Кубас сказала, що результати в Мічигані були "яскравим попереджувальним знаком для Трампа в листопаді".

"Поки Дональд Трамп очолює виборчий список, республіканці будуть продовжувати програвати лівим соціалістам. Наші діти заслуговують на краще", - заявила вона.

Напередодні Гейлі різко прокоментувала перспективи Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1271  0,09 0,24 38,6829  0,07 0,17
EUR 41,3271  0,09 0,23 42,0788  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес