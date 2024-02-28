Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп виграв праймериз у ще одному штаті
09:37 28.02.2024 |
Експрезидент США Дональд Трамп виграв чергові праймериз Республіканської партії - цього разу у штаті Мічиган.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Наразі Трамп переміг на попередніх виборах Республіканської партії у п'яти штатах.
Трамп виграв у Мічигані в експосла в ООН Ніккі Гейлі, своєї останньої основної суперниці на праймериз, після того, як у суботу випередив її на 20 відсоткових пунктів у її рідному штаті Південна Кароліна.
Кампанія Трампа прагне отримати 1 215 делегатів, необхідних для забезпечення номінації від республіканців, десь у середині березня.
Раніше у вівторок в інтерв'ю мічиганській радіостанції Трамп передбачив, що переможе з величезним відривом.
"Вона програє десь на 80 пунктів сьогодні ввечері або близько того. Вона перетворилася на посміховисько", - заявляв Трамп.
Але прессекретарка кампанії Гейлі Олівія Перес-Кубас сказала, що результати в Мічигані були "яскравим попереджувальним знаком для Трампа в листопаді".
"Поки Дональд Трамп очолює виборчий список, республіканці будуть продовжувати програвати лівим соціалістам. Наші діти заслуговують на краще", - заявила вона.
Напередодні Гейлі різко прокоментувала перспективи Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|«Роскосмос» почав розпродувати майно після втрати 80% міжнародних замовлень через санкції
|Перша партія пшениці з України в межах ініціативи Grain from Ukraine прибула до Судану
|Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу через «економічну блокаду з боку Молдови»
|У Болгарії пообіцяли передачу Україні обіцяних БТР «через кілька днів»
|Україна підписала угоду з Албанією про дружбу і співробітництво
|Нідерланди замовили для України гаубиці DITA в Чехії
|Георгієва відповіла на запитання про другий п'ятирічний термін на посаді глави МВФ
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами