Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестори позитивно оцінюють нову економічну політику Аргентини
12:30 27.02.2024 |
На фоні економічного спаду, політика жорсткої економії президента Аргентини Хавʼєра Мілея викликає довіру зі сторони інвесторів.
Про це повідомляє Reuters.
На тлі болісного економічного спаду і з огляду на те, що уряд відчуває нестачу коштів, Мілей зробив жорстку економію ключовим напрямком своєї діяльності з моменту вступу на посаду в грудні 2023 року, що допомогло країні зафіксувати в січні 2024 року перший місячний бюджетний профіцит за більш ніж десятиліття.
Мілей дав сміливу обіцянку ліквідувати майже 3% бюджетний дефіцит минулого року. Він намагається стримати свою обіцянку.
Його уряд скоротив витрати, купив понад 5 млрд дол для поповнення виснажених резервів і пролонгував імпортні борги за допомогою успішного випуску облігацій "Бопрал" (Bopreal).
Деякі доларові облігації Аргентини перебувають на найвищому рівні за останні чотири роки, інші - поблизу дворічних максимумів.
Наразі це зміцнює віру гравців ринку в те, що Мілей виконає свої обіцянки щодо стабілізації економіки.
Це не є простим завданням, оскільки дослідження показують, що рівень бідності аргентинців зріс до 60%, а протести на вулицях посилюються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|ЄС планує представити нову стратегію оборонної промисловості
|Україна стала 20-м членом Кернської групи у складі СОТ
|Українські військові незабаром отримають броньовану машину для розмінування Minewolf від Британії
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
|Макрон анонсував дебати у парламенті щодо двосторонньої угоди Франції з Україною
|ЄС має намір наростити оборонно-промислове виробництво, - Bloomberg
Бізнес
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого