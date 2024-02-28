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АНАЛІТИКА

Інвестори позитивно оцінюють нову економічну політику Аргентини

 

На фоні економічного спаду, політика жорсткої економії президента Аргентини Хавʼєра Мілея викликає довіру зі сторони інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі болісного економічного спаду і з огляду на те, що уряд відчуває нестачу коштів, Мілей зробив жорстку економію ключовим напрямком своєї діяльності з моменту вступу на посаду в грудні 2023 року, що допомогло країні зафіксувати в січні 2024 року перший місячний бюджетний профіцит за більш ніж десятиліття.

Мілей дав сміливу обіцянку ліквідувати майже 3% бюджетний дефіцит минулого року. Він намагається стримати свою обіцянку.

Його уряд скоротив витрати, купив понад 5 млрд дол для поповнення виснажених резервів і пролонгував імпортні борги за допомогою успішного випуску облігацій "Бопрал" (Bopreal).

Деякі доларові облігації Аргентини перебувають на найвищому рівні за останні чотири роки, інші - поблизу дворічних максимумів.

Наразі це зміцнює віру гравців ринку в те, що Мілей виконає свої обіцянки щодо стабілізації економіки.

Це не є простим завданням, оскільки дослідження показують, що рівень бідності аргентинців зріс до 60%, а протести на вулицях посилюються.
За матеріалами: Економічна правда
 

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