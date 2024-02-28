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АНАЛІТИКА

Катар збільшить видобуток газу на фоні падіння світових цін

 

Голова QatarEnergy Саад аль-Каабі оголосив про нове розширення виробництва СПГ, що додасть ще 16 мільйонів тонн на рік.

Про це повідомляє Reuters.

Збільшення доведе загальну потужність видобутку до 142 мільйонів тонн на рік.

Катар є одним з найбільших світових експортерів ЗПГ, конкуренція за який загострилася з початком війни в Україні в лютому 2022 року.

Попри падіння цін, усі великі виробники газу, включаючи США, Австралію та Росію, хочуть і надалі збільшувати видобуток, роблячи ставку на подальше зростання попиту і побоюючись, що їхній газ може виявитися непотрібним через десятиліття, якщо енергетичний перехід зробить "зелену" енергію дешевшою.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Катар
 

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