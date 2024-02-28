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АНАЛІТИКА

НАТО відпрацьовує на навчаннях у Польщі перекидання на схід сил підвищеної боєготовності

 

Військовослужбовці п'яти країн НАТО на навчаннях у Польщі відпрацювали швидке перекидання на східний фланг альянсу оперативних сил підвищеної бойової готовності, повідомило агентство PAP.

Агентство уточнює, що метою навчань є "відпрацювання швидкого перекидання на східний фланг так званих передових загонів, тобто сил підвищеної боєготовності НАТО".

"У них беруть участь три тисячі військовослужбовців, зокрема з Албанії, Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Польщі", - йдеться в повідомленні.

"Сценарій, що включає, зокрема, розвідувальну підготовку, стрільби та взаємодію між військами, відпрацьовували на полігоні в Дравсько-Поморську (Західно-Поморське воєводство). Маневри відбулися в рамках навчань Brilliant Jump-24", - ідеться в повідомленні.

У навчанні були задіяні бойові броньовані машини Pizarro, танки третього покоління Leopard 2 і бронетранспортери М113.

Після завершення навчань контингент, який брав участь у них, приєднався до навчань Dragon-24. У них візьмуть участь загалом близько 20 тис. військовослужбовців і 3,5 тис. одиниць військової техніки з 10 країн НАТО, зокрема близько 15 тис. солдатів польських збройних сил.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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