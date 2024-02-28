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НАТО відпрацьовує на навчаннях у Польщі перекидання на схід сил підвищеної боєготовності
11:54 27.02.2024 |
Військовослужбовці п'яти країн НАТО на навчаннях у Польщі відпрацювали швидке перекидання на східний фланг альянсу оперативних сил підвищеної бойової готовності, повідомило агентство PAP.
Агентство уточнює, що метою навчань є "відпрацювання швидкого перекидання на східний фланг так званих передових загонів, тобто сил підвищеної боєготовності НАТО".
"У них беруть участь три тисячі військовослужбовців, зокрема з Албанії, Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Польщі", - йдеться в повідомленні.
"Сценарій, що включає, зокрема, розвідувальну підготовку, стрільби та взаємодію між військами, відпрацьовували на полігоні в Дравсько-Поморську (Західно-Поморське воєводство). Маневри відбулися в рамках навчань Brilliant Jump-24", - ідеться в повідомленні.
У навчанні були задіяні бойові броньовані машини Pizarro, танки третього покоління Leopard 2 і бронетранспортери М113.
Після завершення навчань контингент, який брав участь у них, приєднався до навчань Dragon-24. У них візьмуть участь загалом близько 20 тис. військовослужбовців і 3,5 тис. одиниць військової техніки з 10 країн НАТО, зокрема близько 15 тис. солдатів польських збройних сил.
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