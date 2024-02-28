США обмежує роботу «тіньового» флоту, який транспортує російську нафту в Індію

Через два роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну з'являються ознаки того, що санкції й примусові заходи США, спрямовані на послаблення зростаючої торгівлі нафтою між Індією і росією, й скорочення прибутків москви від продажу нафти починають діяти.

Як повідомляє Energy Intelligence, 23 лютого Вашингтон розширив мережу санкцій і посилив обмеження західних цін на російський морський експорт нафти, націливши на російський «тіньовий» флот, наклавши обмеження на 14 суден, пов'язаних з російською державною вантажовідправною компанією «совкомфлот».

Торік Міністерство фінансів США наклало нові санкції на компанії, які, як вважалося, порушили обмеження ціни, що зараз починає впливати на постачання.

За минулий рік Індія отримала щонайменше 142 вантажі російської сирої нафти з суден, які зараз перебувають під наглядом США, згідно з повідомленнями індійських офіційних осіб і даними відстеження суден. Зокрема 74 вантажі, доставлені нещодавно підсанкційними суднами, пов'язаними з «совкомфлотом».

Кораблі, пов'язані з «совкомфлотом» і його підрозділом Sun Ship Management, який потрапив під санкції, з січня 2023 року постачили на індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) щонайменше 100 млн барелів сирої нафти, включаючи сорти Urals і Sokol.

Відповідно до розрахунків Energy Intelligence на основі даних Kpler, це становить близько 15% від 1,8 млн барелів на день (б/д), які Індія імпортувала з росії 2023 року.

Крім того, обсяги, поставчені підсанкційними танкерами, перевищили постачання 2023 року з Об'єднаних Арабських Еміратів, четвертого за величиною постачальника нафти в Індію, свідчать дані Kpler.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив 23 лютого, що «обмеження ціни на російську нафту продовжує служити подвійній меті - обмежити прибутки кремля, одночасно сприяючи стабільним енергетичним ринкам».

«Сьогодні ми робимо наступний крок, націлившись на найбільшу російську державну судноплавну компанію й оператора флоту і завдаючи величезного удару їхнім тіньовим операціям. Ми відповідально переходимо до наступної фази збільшення витрат росії, щоб зменшити ризики», - сказав він.

На початку лютого міністр нафти Індії Панкадж Джайн наполягав, що Індія не прийматиме вантажі на суднах, які потрапили під санкції. І багато державних банків, включаючи найбільший банк Індії SBI, відмовляються обробляти платежі за вантажі на суднах, які перебувають під санкціями.

