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Ситуація на кордоні: з боку Польщі заблоковані близько 2100 вантажівок
10:46 27.02.2024 |
На кордоні з боку Польщі заблокованими залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів... Це шість пунктів пропуску - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Краківець та Шегині. Сукупно, станом на ранок, на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах перебуває десь 2100 вантажівок. Найбільше - навпроти ПП Краківець, Рава-Руська та Ягодин», - сказав Демченко.
Він зауважив, що польські фермери все ж таки пропускають незначну кількість вантажівок як в бік України, так і в бік Польщі, але критично низькі показники фіксуються на напрямках Шегині та Ягодин, де за минулу добу кордон перетнули відповідно лише 50 та 100 вантажівок.
Демченко зазначив, що українські перевізники своєю чергою вдаються до дзеркальних дій та готові блокувати вантажівки на польській реєстрації.
«Українські перевізники знаходяться на 4 напрямках - це пункти пропуску Ягодин, Шегині, Краківець та Рава-Руська. ...вони зазначали, що перебуватимуть там, доки відповідні дії вчиняються на території Польщі. Це дзеркальні дії від наших перевізників, які своєю присутністю виказують невдоволення тому, що відбувається на території Польщі. Вони готові блокувати рух для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації, які слідують в Україну, також обмежуючи їм можливість вільного проїзду територією України», - повідомив Демченко.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 лютого в чергах очікувало на можливість перетину кордону в бік України 2450 вантажівок.
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