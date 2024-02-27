До нового німецького терміналу Мукран прибув перший танкер з СПГ

Перше судно, що транспортує скраплений природний газ (СПГ) для німецького терміналу Мукран у Балтійському морі, прибуло 24 лютого для тестової експлуатації, оскільки країна активізує свої пошуки заміни російського трубопровідного газу, повідомляє Reuters.

Приватна компанія Deutsche ReGas повідомила, що Energos Power, плавуча установка зберігання і регазифікації (FSRU), пришвартувалась до терміналу на острові Рюген, отримавши дозвіл місцевої влади.

Німеччина активізувала свої пошуки збільшення потужностей СПГ для регазифікації на своїх берегах, оскільки європейські країни прагнуть зменшити свою сильну залежність від російського газу після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Випробування передбачають дослідно-промислову експлуатацію, а потім і введення в експлуатацію всього обладнання.

FSRU, яка раніше називалася Transgas Power до зміни власника, отримала свій вантаж СПГ, спочатку з норвезького газового родовища Снохвіт, з іншого танкера СПГ у Франції, йдеться в заяві ReGas.

«Ми будемо подавати газ з Мукрану в мережу магістральних газопроводів Німеччини протягом зими», - сказав член наглядової ради Стефан Кнабе, додавши, що цей крок підтримає безпеку постачань у східну Німеччину й країни південно-східної Європи.

Німеччина вже має термінали скрапленого природного газу у Вільгельмсхафені й Брунсбюттелі на Північному морі й у Лубміні на узбережжі Балтійського моря, тоді як інший термінал, річковий порт «Ельби» в Штаде, також очікує, що його перший FSRU прибуде найближчими тижнями.

Зі слів ReGas, з весни 2024 року Energos Power буде доповнено другим кораблем, Neptune, який зараз працює у Лубміні.

Після того, як Neptune переміститься до Рюгена, від складного маршрутного перевезення через мілководдя біля Лубміна можна відмовитися.

