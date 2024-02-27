Австрія досі відмовляється схвалювати повний «Шенген» для Болгарії та Румунії

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна не зняла вето на повний вступ Болгарії та Австрії до Шенгенської зони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung, він заявив на пресконференції в Інсбруку 26 лютого.

За словами Карнера, Відень наполягає на попередній позиції вето щодо повного вступу до Шенгенської зони Румунії та Болгарії та нагадує про попередню домовленість про зняття морського та повітряного контролю.

"Я думаю, що зараз дуже важливо зробити цей крок, а не філософствувати про наступний", - сказав голова австрійського МВС, маючи на увазі подальший повний вступ Болгарії та Румунії до "Шенгену".

На Відень в останні тижні посилюється тиск, щоб вона погодилася на приєднання двох країн до Шенгенської зони. Австрія залишається єдиним членом ЄС, який досі не зняв вето на цей крок.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з'явився наприкінці минулого року. Він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах, тоді як дата скасування прикордонного контролю ще не визначена.

За цей час Нідерланди вже відмовились блокувати приєднання Болгарії до Шенгенської зони.