Фінансові новини
- |
- 27.02.24
- |
- 11:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінська компанія, яка потрапила під санкції США, різко припинила торгівлю з РФ
09:31 27.02.2024 |
Фінський виробник запчастин для ваговозів, компанія HD-Parts, яка минулого тижня потрапила до санкційного списку Сполучених Штатів, 26 лютого заявила про повне припинення торгівлі з Росією.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві HD-Parts для фінського інформагентства STT.
Фінська компанія повідомила, що припиняє торгівлю з Росією після потрапляння під санкції, оголошені Міністерством фінансів США 23 лютого - напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну.
У поясненні відомства стверджувалось, що HD-Parts поставила тисячі запчастин до Росії з 2022 року та є одним із найбільших іноземних постачальників запчастин для ваговозів російським компаніям.
Про це було відомо щонайменше з листопада 2022 року, коли відповідне розслідування опублікував фінський мовник Yle.
Своєю чергою засновник HD-Parts Лассе Ліндквіст стверджував, що компанія отримувала дозвіл у Міністерства закордонних справ Фінляндії та схвалення митниці для кожної партії, яку відправляла до Росії.
Нагадаємо, під санкції США 23 лютого потрапили 26 компаній та індивідів із 11 країн - зокрема Китаю та Сербії, - які допомагають Росії в обхід санкцій імпортувати критично важливі технології та обладнання для військово-промислової сфери.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
ТОП-НОВИНИ
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Євросоюз збільшив Україні дозволений ліміт експорту електроенергії
|Ситуація на кордоні: з боку Польщі заблоковані близько 2100 вантажівок
|Україна стала повноправним учасником ініціативи Federated Mission Networking
|До нового німецького терміналу Мукран прибув перший танкер з СПГ
|Австрія досі відмовляється схвалювати повний «Шенген» для Болгарії та Румунії
|Фінська компанія, яка потрапила під санкції США, різко припинила торгівлю з РФ
|У Мінфіні США розповіли про уповільнення фінансових потоків РФ через загрозу санкцій
Бізнес
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам