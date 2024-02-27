В Угорщині обрали нового президента – попередниця пішла на тлі «педофільського скандалу»

Парламент Угорщини 26 лютого прогнозовано проголосував за призначення президентом голови Конституційного суду країни Томаша Шуйока.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За призначення Шуйока президентом проголосували 134 депутати угорського парламенту, проти були лише п'ять. Він був єдиним кандидатом на посаду, запропонованим партією "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.

Угорський парламент 26 лютого схвалив відставку Новак. До набуття повноважень її наступником - а це станеться 5 березня - виконувати обов'язки президента буде спікер парламенту Ласло Кьовер.

67-річний Шуйок - непублічна постать. Він був призначений головою Конституційного суду Угорщини парламентом, очолюваним "Фідес", у 2016 році. До того, як стати членом Конституційного суду, він також працював почесним консулом Австрії з 2000 по 2014 рік.

Шуйок став сьомим президентом Угорщини після повалення комуністичного режиму й другим головою Конституційного суду, призначеним на цю посаду.