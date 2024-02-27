Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ в НАТО

 

Парламент Угорщини ратифікував переважною більшістю голосів заявку Швеціїна вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), усунувши останню серйозну перешкоду на шляху цієї скандинавської країни до членства в військово-політичному блоці. Під час засідання в понеділок, 26 лютого, 188 угорських парламентаріїв підтримали вступ Швеції до НАТО, а "проти" висловилися лише шестеро угорських законодавці, повідомляє Reuters.

Угорщина була останньою з 31 країни-члена Альянсу, яка ратифікувала заявку Швеції на членство після того, як правляча партія "Фідес" місяцями зволікала з цим питанням.

У Стокгольмі кажуть про "історичний день"

На це рішення угорського парламенту вже відреагували в пресслужбі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. "Сьогодні історичний день. Парламенти всіх країн-членів НАТО проголосували за вступ Швеції до НАТО. Швеція готова взяти на себе відповідальність за євроатлантичну безпеку", - йдеться в дописі пресслужби, розміщеному в соцмережі X.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також привітав рішення парламенту Угорщини. "Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це, Швеція стане 32-м членом НАТО", - написав він у соціальній мережі Х. На думку Столтенберга, членство Швеції в Альянсі зробить його сильнішим і безпечнішим.

Нагадаємо, перед цим з ратифікацію заявки Швеції на членство в Альянсі зволікала Туреччина, вимагаючи від Стокгольма посилення законодавства щодо курдських угруповань, які Анкара вважає екстремістськими, й наполягаючи на послабленні експортного контролю в питанні оборонних технологій для турецьких компаній.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес