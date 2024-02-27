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Хусити вивели з ладу підводні кабелі, що з'єднують Європу з Азією
23:13 26.02.2024 |
Хусити вивели з ладу чотири підводні кабелі. У зв'язку із цим виникає серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Повідомляється, що протягом останніх місяців було виведено з ладу чотири підводних кабелі зв'язку між Саудівською Аравією і Джибуті.
У виданні зазначають, що, ймовірно, дані дії стали наслідком атак єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.
"Успішне ураження чотирьох кабелів, які, як вважають, належать до систем AAE-1, Seacom, EIG і TGN, знаменує собою серйозне порушення зв'язку між Європою та Азією", - йдеться у повідомленні.
Прогнозується, що найбільше постраждають країни Перської затоки та Індія.
Атаки хуситів у Червоному морі
З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.
На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.
Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.
А 21 лютого хусити здійснили атаку на американський корабель, який перевозив гуманітарну допомогу.
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