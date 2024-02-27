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Серед поляків зросла підтримка уряду Туска
17:47 26.02.2024 |
Одне з останніх соцопитувань засвідчило зростання підтримки прем'єра Дональда Туска та його уряду, порівняно з січнем.
Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", такими є результати опитування CBOS, проведеного у лютому.
41% опитаних загалом підтримують уряд, що на 3 процентних пункти більше, ніж у січні. Невдоволені урядом - 34%, на п'ять процентних пунктів менше, ніж у січні. Ще 22% сказали, що сприймають уряд нейтрально і 3% - що не визначилися з думкою.
Частка тих, хто позитивно оцінює роботу уряду, зросла на п'ять процентних пунктів і складає 45%, тоді як негативно - 41%, на один процентний пункт менше, ніж у попередньому опитуванні.
Туском як прем'єром Польщі задоволені 43% респондентів (на 2 процентних пункти більше, ніж у січні), невдоволені - 47% (на 2 процентних пункти менше). 10% не визначилися з думкою.
І особисто Туска, і уряд загалом більш позитивно сприймають заможніші та більш освічені поляки, тоді як найбільш негативне ставлення до Туска - серед фермерів, представників робітничих професій та пенсіонерів.
Нагадаємо, Дональд Туск пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні на тлі протестів фермерів, а також жорстко розкритикував появу там пропутінського плаката.
Водночас він заявив, що уряд допускає додаткові заходи контролю сільгосппродукції на кордоні з Україною.
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