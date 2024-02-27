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Польські фермери планують акцію тепер і на кордоні Литви
17:03 26.02.2024 |
Польські фермери вирішили почати блокаду також на КПП на кордоні з Литвою у рамках своїх протестів.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.
Акція почнеться там з 10 години ранку 1 березня.
"Це не буде повна блокада пункту перетину кордону. Ми, фермери, разом з представниками польської влади хочемо перевіряти, що везуть у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті, які можуть везти агропродукцію... Якщо це зерно та інша агропродукція, ми хочемо знати, звідки і як вона прямує, щоб розуміти обсяги", - сказав він.
Фермери обіцяють безперешкодно пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.
"Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси ігнорують... Питання про блокаду на литовському кордоні виникло, коли ми почали думати, як збільшити тиск на польську владу", - сказав він.
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