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АНАЛІТИКА

Польські фермери заблокували на пів дня кордон з Німеччиною

 

Польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Поліція закликала перевізників, зокрема, уникати автобану A12, якщо це можливо. Слід використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. Навіть тим, хто подорожує автомобілем, слід обирати інші шляхи.

Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 - продовженні A12 на польській стороні - на прикордонному переході Швєцк.

У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах - і в основному вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

"Ми чекаємо на прем'єр-міністра" - проголошує один з банерів, розміщених на машинах фермерів. "Політика ЄС руйнує фермерів" - ще одне гасло, яке підготували протестувальники.

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Як повідомлялося, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликатиме ЄС обмежити Європейський зелений курс - політику Євросоюзу щодо довкілля, проти положень якої виступають фермери.

Ключові теги: Польща
 

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